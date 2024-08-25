Сколько России понадобится военных, чтобы выбить ВСУ из Курщины: прогноз New York Times

Оккупанты не очень спешат перебрасывать военных из других направлений.

Украинские войска сегодня уже не так активно, но все же продолжают продвигаться по разным направлениям, после того как в начале этого месяца быстро прорвали слабо укрепленную пограничные зоны РФ.

Об этом пишет издание New York Times.

В то же время для отражения украинских войск из Курской области Кремлю может потребоваться привлечение в 20 бригад, что в общей сложности может составить не менее 50 тысяч военных.

Как пишет издание, американские чиновники не уверены, что Украина намерена удерживать свои позиции в России в течение длительного времени.

Украинские войска не создавали там больших траншей, необходимых для защиты солдат и техники от вражеского огня, если Россия наберет достаточно огневой мощи для отражения атаки.

"Они не ставят минные поля, чтобы замедлить контратаку и не строят заграждений, чтобы сдержать российские танки", — говорят чиновники.

"Война показала нам, что способ замедлить военные действия – это оборона вглубь. Если они не будут защищать территорию, используя траншеи и мины, то удержать ее практически невозможно", – говорит Сет Г. Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

И чем больше территории возьмет под контроль Украина, тем сложнее будет защищать свою группировку войск, отмечают американские чиновники и аналитики.

Бен Годжес, генерал-лейтенант в отставке и экскомандующий армией США в Европе, сказал, что некоторые успехи Украины стали результатом "запутанной и неэффективной структуры военного командования и управления России". В частности, по его словам, военными операциями России руководят две разные структуры национальной безопасности.

На Востоке, где Россия добивается медленных успехов, командует генеральный штаб российских Вооруженных сил. Но за ответ на вторжение украинских войск отвечает ФСБ – российское агентство безопасности.

Что известно о наступлении ВСУ на Курщину

Операция ВСУ в Курской области продолжается, и Россия начала перебрасывать свои войска с фронта в Украине для защиты региона. Эту информацию подтвердил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.

Пентагон ведет обсуждение с Украиной относительно долгосрочных целей ее наступления в Курской области, сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что операция показывает изобретательность и боевые успехи украинских сил.

В то же время глава Кремля оказался перед дилеммой укрепления обороны в Курской области, что меняет его планы по дальнейшему ведению боевых действий в Украине.

По данным СМИ, Путин отдал приказ освободить Курскую область до октября.

Издание The Washington Post сообщило, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. Якобы уже в этом месяце Киев и Москва должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

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