Война в Украине продолжает оставаться тяжелым бременем для России, особенно с точки зрения потерь личного состава.

Война в Украине стала дорогой мерой для России, особенно что касается потерь среди личного состава. С начала боевых действий Россия, вероятно, потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых).

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

"Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России постоянного пополнения сил на передовой бесперебойным потоком новых рекрутов", — говорится в отчете.

По данным британской разведки, темпы набора российских военных в 2024 году снизились по сравнению с темпами, достигнутыми в 2023 году. Российские официальные лица заявили в конце 2023 года, что российское министерство обороны набирает около 1600 человек в день. Однако публично опубликованные цифры в этом году говорят о том, что этот показатель составляет около 1000 человек в день.

Это привело к тому, что российское министерство обороны увеличило бонусы за прием на службу в августе 2024 года, что является растущей стратегией набора военных для России.

"По оценкам, выплаты военнослужащим составили около 8% федеральных расходов в году по июнь 2024 года. Тем не менее, увеличение выплат, вероятно, будет способствовать росту набора военнослужащих на оставшуюся часть года", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что за 2,5 года войны число погибших и раненых украинцев и россиян якобы достигло примерно 1 миллиона человек.

По конфиденциальной украинской оценке в начале года погибли якобы 80 000 украинских военных, а раненых – 400 000. Оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 000, а раненых – около 400 000.

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