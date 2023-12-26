Сколько Россия еще способна вести войну в таком темпе, как сейчас ответ генерала СБУ

Враг понимает, что 2024 год — это последний год, когда РФ еще может проводить военные действия в том темпе, который мы сейчас видим, отметил Виктор Ягун.

Для России 2025 станет критическим.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягуну в эфире телеканала "Эспрессо" 26 декабря.

"Враг понимает, что 2024 год – это последний год, когда РФ еще способна проводить военные действия в том темпе, который мы сейчас видим. Россия еще способна мобилизовать определенную категорию людей, способна еще использовать те остатки техники, которые есть. Россияне еще финансово способны что-то проводить, но 2025 год для них критический. И они не хотят входить в тот критический год без осознания того, что имеют шансы остановить войну, о чем-то договориться, и получить условную передышку", — пояснил Ягун.

Также читайте Когда закончится война в Украине: военный дал прогноз

Генерал-майор запаса СБУ также добавил, что россияне готовы общаться с кем угодно, но только не с Украиной.

"Россия посылает месседжи, что готова общаться, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что россияне готовы общаться с Западом. Они готовы к переговорам с США, с НАТО, с Брюсселем, с кем угодно, но только не с Украиной. Концепция россиян простая: Украина ничего не решает, давайте мы поговорим с вами и решим судьбу Украины, поделим ее пополам, и забудем этот конфликт. Сознательные западные политики на это не пойдут, но есть определенный политический круг, который это продвигает. Потому что каждая война заканчивается переговорами", – отметил Ягун.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война РФ против Украины не будет долговременной. По его словам, россияне физически не могут совершать длительные действия.

Читайте также: