Сколько Россия потеряла за месяц из-за ударов Украины: Зеленский назвал сумму

Пожар на российском НПЗ / © Associated Press

Россия понесла по меньшей мере 2,3 млрд долларов потери в нефтяном секторе только за март в результате украинских дальнобойных ударов. Украина продолжает эту кампанию и в апреле.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, «дальнобойные санкции» Украины демонстрируют результат и наносят ощутимый экономический удар по России.

«Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются не менее чем в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем», - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил украинских военных за точность ударов и отдельно отметил подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Сил специальных операций, ракетные бригады, а также Служба безопасности Украины и разведку.

По его словам, Украина и дальше будет развивать дальнобойные возможности, чтобы уменьшать военный и экономический потенциал России.

Ранее издание The Telegraph писало, что Украина нанесла один из самых мощных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, что существенно ударило по доходам Кремля на фоне выгодной для Москвы конъюнктуры из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти» в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.