Сколько Россия тратит на войну в Украине и какие западные компании помогают ей в этом

Каждый третий рубль из федерального бюджета идет на войну в Украине или поддержку режима.

Армия РФ продолжает отрицать переход экономики на военные рельсы и делает вид, что все идет по плану. В общей сложности за 2023 год Россия потратит из федерального бюджета 29 трлн руб или 362 млрд долл., где на армию заложены рекордные 9,4 трлн руб. Это на 60% больше, чем в 2021 году.

Об этом идет речь в материале "Экономической правды".

То есть каждый третий рубль из федерального бюджета идет на войну в Украине или поддержку режима.

Несмотря на это, отмечается, что часть военных денег замаскирована под расходы на образование, социалку, поддержку экономики или регионов. В частности, это касается финансирования пропаганды. В качестве примера, федеральный бюджет тратит 118 млрд руб на государственную поддержку СМИ.

"Еще 20 млрд рублей направят организации "Институт развития интернета", которая спонсирует пропагандистский контент", - говорится в сообщении.

В то же время средства из бюджета, предназначенные для регионов, тоже мобилизуют для войны – это около 550 млрд руб дотаций.

"На местные бюджеты по всей России частично возложили и социальные расходы на военных. Регионы из своего кармана выплачивают по 1-3 млн руб. семьям за каждого убитого земляка-оккупанта", - отмечают в отчете.

Кроме того, часть социалки, например ежемесячные пенсии ветеранам-инвалидам, будут выплачиваться из общероссийского социального фонда, спонсируемого государством.

По данным расследования BBC, государственный "Газпром" завербовал на войну своих охранников и сформировал из них подразделения "Поток", "Редут" и "Факел". В то время, как "Роскосмос" вербует сотрудников в собственный батальон "Уран".

На фоне всего этого некоторые западные компании прямо помогают российскому ВПК. В расследовании The Insider говорится, что немецкие компании Jakob KECK Chemie GmbH и Salamander SPS GmbH, а также итальянская Tacchificio Campliglionese поставляют товары для производства военных берцов российской компании "Донобуток".

"Западные фирмы часто пользовались тем, что многие российские военные предприятия не попали под санкции. Например, французская Radiall SA поставляла компоненты для "Роскосмоса", потому что главный подрядчик последнего - "ИСС" - был под американскими санкциями, но не под европейскими. Эта проблема актуальна и до сих пор", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против России и предприятий, которые помогают оккупационной армии в войне против Украины.

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