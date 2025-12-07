Сколько Россия уже потеряла в Украине - подсчитал The Economist

Потери России в войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россия потеряла более 680 тысяч мужчин довоенного возраста – около 1% своего мужского населения. Несмотря на заявления Кремля об окончательном контроле над Покровском на востоке Украины, эксперты подчеркивают, что его содержание остается неуверенным.

Об этом говорится в материале The Economist.

По данным Института изучения войны (ISW), в 2025 году российские войска захватили 4562 км² украинской территории, тогда как в 2024 году это было 3734 км². В ноябре РФ получила 690 км², что эквивалентно площади полутора аэропортов Лос-Анджелеса ежедневно. Однако даже при таких темпах общий прогресс России остается медленным: только 1,45% территории Украины сменило собственника за три года.

Война обошлась России очень дорого. По оценкам, погибли или были ранены от 1 до 1,35 млн российских военных. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что только в первой половине 2025 года погибли 100 тысяч российских солдат.

Украина также несет значительные потери и сталкивается с нехваткой личного состава. Бои ведутся в большинстве своем в городах, что позволяет приобретать небольшие территории, но стратегически важные для будущих наступлений. Россия получает преимущество в использовании беспилотников, что усиливает ее влияние на линии фронта и переговоры.

Несмотря на активную дипломатию США и поездки спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Виткова и Джареда Кушнера в Москву, война, вероятно, будет продолжаться до заключения мирного соглашения.

Напомним, ранее военный эксперт Виктор Кевлюк заявил, что РФ может готовить наступление на Запорожье.