Сколько Россия выпустила ракет по Украине и сколько еще их осталось: в ВСУ ответили

Игнат объяснил, почему раньше был более высокий процент сбитых вражеских ракет.

Россия выпустила по Украине 81 ракету во время массированной атаки 9 марта, и это вооружение у агрессора еще не заканчивается.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала "Freeдом".

По его словам, для дальнейшего производства новых ракет России нужно время и необходимые запчасти.

"К сожалению, ракеты (в РФ – ред.) не заканчиваются, но дефицит определенных типов ракет, конечно, есть. И здесь не в деньгах даже дело, а в том, сможет ли Россия производить в дальнейшем в больших количествах. Мы понимаем, что объявлены санкции и санкции должны действовать безупречно", – рассказал Игнат.

"На те ракеты, которые Х-101, "Кинжал", "Калибр", "Искандер", которые они могут производить и, вероятно, производят, им не денег жалко. Им нужно время, чтобы их изготовить и достаточное количество запчастей", – добавил спикер Воздушных сил.

Он также напомнил, что из 81 выпущенной по Украине ракеты силам ПВО удалось сбить 34 и объяснил, почему это неплохой результат.

"Сбито всего 34 ракеты. И многие наши партнеры спрашивают – почему? Вот раньше был больший процент соотношения сбитых и запущенных. Но здесь очень простое объяснение. Это 48 крылатых ракет и из них сбито 34. Это хорошо или плохо? Конечно же, это замечательный показатель при таком массированном обстреле. Остальные типы ракет, которые противник запускает по Украине, — это и "Кинжал", и Х-22, и С-300 — их сбивать, к сожалению, мы не можем. Это баллистические ракеты и для этого нужны специальные средства ПВО и ПРО", – рассказал Игнат.

Он уточнил, что речь идет о системах Patriot и SAMP/T, на которых сейчас учатся украинские зенитчики за границей.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия вновь обстреляла Украину ракетами и дронами-камикадзе. Под атаку попали Киев, Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области. В результате обстрела есть жертвы и пострадавшие. Враг также повредил объекты критической инфраструктуры и жилье украинцев.

Заметим, что во время массированной атаки РФ впервые выпустила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал". Таких ракет у агрессора всего около 50 и каждая может стоить от 10 млн дол.

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