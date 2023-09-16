Сколько Россия потратила на войну с Украиной за полтора года: цифры поражают

Российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 больше, чем планировал потратить за весь 2023 год.

Россия тратит около $300 млн в день на войну с Украиной. Российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а стоимость российского солдата становится все меньше.

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023 года) составляют около $167,3 млрд. Такие расчеты сделал Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.

Самые большие статьи расходов:

обеспечение военных действий ($51,3 млрд);

зарплаты военных ($35,1 млрд);

компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд);

стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

Инфографика: Forbes Ukraine

Ракеты, снаряды и военная амуниция

Основная статья расходов РФ на войну в Украине – это боеприпасы и военное обеспечение армии. По данным Forbes, общая стоимость этих расходов – $51,34 млрд.

В прошлом году российская артиллерия использовала до 50 тысяч снарядов в день, сейчас темпы использования значительно сократились: ориентировочно до 10 тысяч снарядов в день.

Средняя цена снаряда советского калибра составляет около $1000. Следовательно, только на обеспечение российской артиллерии россияне потратили более $9 млрд за полтора года войны.

Очевидно, Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности в долгосрочной перспективе, что заставляет заключать контракт на поставку боеприпасов с Северной Кореей.

Россия возобновила интенсивность ракетных обстрелов территории Украины. Если за март-апрель РФ выпустила по Украине 95 ракет большой дальности, в мае было запущено уже 243 ракеты. В августе — 126.

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более 21,1 млрд. долларов.

Инфографика: Forbes Ukraine

Утраченная техника

Наибольшие потери врага в войне против Украины среди техники – танки и авиация.

Россия потеряла 315 боевых самолетов, средней стоимостью $18,8 млн, и 316 вертолетов, средней стоимостью $10,4 млн. Но большинство потерь авиации произошло в первые полгода полномасштабного вторжения.

Сейчас главная "охота" ВСУ проходит на вражеские артиллерийские системы и ПВО. За три месяца контрнаступления украинские военные уничтожили около 2000 артиллерийских систем. Это столько же, как за весь прошлый год. В целом, Россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на $5 млрд.

Также во время контрнаступления украинская дальнобойная артиллерия уничтожает примерно в 2,5 раза больше систем ПВО, чем раньше.

Общие потери российской техники в денежном эквиваленте составляют более $34 млрд за период с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го.

Инфографика: Forbes Ukraine

Зарплаты и компенсации российским оккупантам

После стремительного падения рубля "стоимость" российского солдата для бюджета РФ значительно снизилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, это около $120 в день.

Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, не привязанных к импортной продукции и ценам на международных рынках.

Правда, это пока не помогло госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии. По данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете РФ на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет РФ на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей/$ цена компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 тысяч, сейчас это всего около $65 тысяч. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 тысяч до $27 тысяч.

Правда, уровень российских потерь в последние месяцы остается на более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно, Россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Инфографика: Forbes Ukraine

Напомним, во время боев в Гостомеле РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов : спецназовец ГУР рассказал подробности о бою.

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