В России провели опрос, однако результаты, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут быть завышены.

Большинство населения России поддерживает войну против Украины, несмотря на растущие экономические трудности и военные неудачи. Об этом свидетельствует российский государственный опрос.

Однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают эти результаты "сомнительными".



Так, результаты опроса обнародовал подконтрольный Кремлю Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что около 67% опрошенных россиян поддерживают войну против Украины, а 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для России.

Директор по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов отметил, что общественность стремится к быстрому завершению конфликта и поддерживает меры, которые будут способствовать этому.

В то же время он признал наличие разочарования среди населения из-за военных неудач, в частности, из-за украинских вторжений в Курскую область, медленного продвижения российских войск по территории Украины и экономических трудностей.

“Однако выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и могут завышать реальный уровень поддержки войны среди населения. Эти результаты опубликованы на фоне роста потерь, противоречий в российском командовании и значительной экономической нагрузки на российскую экономику из-за войны войны”, – считают аналитики ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин втянет Беларусь в войну и рассказал, как и когда это произойдет.

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