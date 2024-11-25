Сколько россиян ликвидировано в сутки: в Генштабе назвали новые цифры

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 25 ноября составили 732 350 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1610 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 732 350 (+1610) человек ликвидировано

танков – 9429 (+6)

боевых бронированных машин – 19 236 (+27)

артиллерийских систем – 20 787 (+22)

РСЗО — 1254

средства ПВО – 1004

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 480 (+114)

крылатых ракет — 2764

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 29 948 (+84)

специальной техники — 3681 (+2)

Ранее аналитики сообщили, что в последнее время войска РФ продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, а линия фронта становится все более изменчивой.

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