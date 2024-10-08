Сколько россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен: цифра впечатляет

Желающие сдаться в плен могут подать заявку через Telegram-бот или на горячую линию "Хочу жить".

За время работы проект "Хочу жить", через который российские военные могут добровольно сдаться в плен, получил 40 157 обращений.

В среднем, на украинскую сторону каждые два дня выводят представителей ВС РФ, утверждают представители проекта, сообщила пресс-служба проекта.

Там заверили, что операции по эвакуации из-за линии фронта российских военных, сдавшихся в плен, не прекращаются независимо от ситуации на линии боестолкновения.

"Проект „Хочу жить“ – это гарантия сохранения жизни тех россиян, которых кремлевский режим ставит перед выбором: умереть под огнем украинских военных или быть обнуленным своими же за нежелание погибать", – говорится в сообщении.

Желающие сдаться в плен могут подать заявку через Telegram-бот или на горячую линию "Хочу жить". После проверки информации проводится операция по выводу комбатанта через линию фронта или границу.

Авторы проекта гарантируют конфиденциальность, плен в Украине "в нормальных условиях" с опцией попросить убежище, в частности, в некоторых странах ЕС после завершения боевых действий. Комбатантов оформляют как попавших в плен в бою. Таких пленных также не будут включать в списки на обмен, пока они сами этого не попросят.

Обратиться можно через бот, звонок по номерам +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) или сообщением по Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Ранее стало известно, что российские военные открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен ВСУ.

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