Сколько россиян поддерживают войну против Украины: Буданов сообщил, повлияла ли на них мобилизация

Буданов заметил, что Украина воюет не с российским режимом, а с народом.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на сегодняшний день войну против Украины поддерживают 82% россиян, несмотря на мобилизацию в РФ.

Об этом глава разведки рассказал в интервью изданию Obozrevatel.

Буданов проинформировал, что периодически производится срез социальных настроений в России. И сегодня известно, что большинство граждан страны-агрессора поддерживают войну против Украины.

"К сожалению, 82% абсолютно поддерживают боевые действия в Украине", – сказал глава ГУР.

Несмотря на мобилизацию и поражение РФ в боях, россияне по-прежнему поддерживают войну.

"Для них повлияло осознание того фактора, что "возможно, наш царь не такой уж мощный", — сообщил Буданов и утвердительно ответил на вопрос, хочется ли россиянам до сих пор воевать с украинцами.

"К сожалению, надо смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие там считают, а к сожалению, с российским народом, 82% — это подавляющее большинство", — подчеркнул глава военной разведки.

Он также согласился с тезисом журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин является выразителем интересов россиян на этом этапе.

Напомним, по оценкам Bloomberg, многотысячные потери России в войне против Украины, привлечение дополнительно 300 тыс. резервистов и бегство людей за границу приведут к самому масштабному демографическому кризису в РФ.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 65 850 военных в войне против Украины. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

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