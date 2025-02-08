Сколько россиян взяли в плен за время Курской операции: Сырский рассказал

Кроме того, по словам Сырского, за 6 месяцев боевых действий в Курщине РФ потеряла 19 тысяч солдат убитыми.

За полгода активных боевых действий на территории Курской области РФ было взято в плен 924 российских военных.

Об этом рассказал главком ВСУ генерал Александр Сырский.

"Во время операции взято в плен 924 военных армии РФ. Пополнение обменного фонда позволило освободить часть наших военнослужащих, в том числе тех, кто находился в неволе с весны 2022 года", – говорит главком.

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По его словам, за 6 месяцев боевых действий в Курщине общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч — убитыми.

"Причем это наиболее подготовленные российские войска. Потерпела разгром и группировка северокорейских наемников", — добавил Сырский.

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ начали новую серию механизированных штурмов и продвинулись на Курщине.

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