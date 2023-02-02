Сколько россияне потеряли техники во время войны в Украине за 2022 год: аналитики представили документ

Этот список постоянно обновляется при появлении дополнительных визуальных подтверждений.
Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 9 тыс. единиц военной техники, в том числе транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.
Об этом сообщают аналитики проекта Oryx.
Специалисты собирают информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтвержденным данным.
"Россия потеряла 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены. Кроме этого, 306 единиц вооружения ВС России бросили на поле боя. Из них танков — 1671, в том числе уничтоженных — 989, захваченных — 545", — сообщили аналитики.
Специалисты отмечают, что список содержит только уничтоженные транспортные средства и технику, о которых есть фото- или видеозаписи.
Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотной приманки, гражданских транспортных средств, прицепов и запущенного оборудования не включены в этот список.
"Все возможные усилия были направлены на то, чтобы избежать повторяющихся записей и различить статус оборудования: захваченное или заброшенное. К тому же если происхождение оборудования невозможно установить, оно не включается в список", — уточняют аналитики.
Ранее сообщалось, что оборонная промышленность РФ не производит достаточное количество оружия из-за санкций.
В то же время украинский эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Россия все еще может производить новую технику.
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