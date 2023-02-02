Сколько россияне потеряли техники во время войны в Украине за 2022 год: аналитики представили документ

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 9 тыс. единиц военной техники, в том числе транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

Об этом сообщают аналитики проекта Oryx.

Специалисты собирают информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтвержденным данным.

Oryx

"Россия потеряла 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены. Кроме этого, 306 единиц вооружения ВС России бросили на поле боя. Из них танков — 1671, в том числе уничтоженных — 989, захваченных — 545", — сообщили аналитики.

Oryx

Специалисты отмечают, что список содержит только уничтоженные транспортные средства и технику, о которых есть фото- или видеозаписи.

Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, используемые в качестве беспилотной приманки, гражданских транспортных средств, прицепов и запущенного оборудования не включены в этот список.

"Все возможные усилия были направлены на то, чтобы избежать повторяющихся записей и различить статус оборудования: захваченное или заброшенное. К тому же если происхождение оборудования невозможно установить, оно не включается в список", — уточняют аналитики.

Ранее сообщалось, что оборонная промышленность РФ не производит достаточное количество оружия из-за санкций.

В то же время украинский эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Россия все еще может производить новую технику.