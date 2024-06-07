Сколько российских кораблей уничтожили дроны MAGURA: в ГУР ответили

На счету MAGURA российский ВДК, патрульные и ракетные катера и другое.

Ущерб для Черноморского флота страны-агрессора РФ из-за действий дронов MAGURA достаточно существенный.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"MAGURA — украинский морской ударный дрон, который эффективно уничтожает Черноморский флот РФ. Удивительно, когда такой крупный Черноморский флот РФ, который якобы отвечает, по словам России, всем последним словам техники и военной науки, уничтожается с помощью асимметричных инструментов. Украинские морские дроны есть именно такими инструментами. MAGURA уже в этом году отправил на дно ряд российских кораблей — не только поразил, но и уничтожил Речь о тех же "Тунцах", о "Цезаре Куникове", о "Котове" — это и большие десантные корабли, и ракетные крейсеры, целый состав российских кораблей был выведен из строя", — сказал он.

По данным Юсова, в целом украинцам удалось уже более трети плавсредств российского вражеского Черноморского флота вывести из строя.

"Это означает, что снижается угроза десантных операций, снижается угроза в целом использования вражеского флота, в частности, носителей "Калибров", — добавил он.

Напомним, 6 мая в ГУР сообщили, что их морской дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер оккупантов в бухте Узкая в Крыму. Там также показали видео поражения.

Позже представитель украинской разведки Андрей Юсов уточнил, что речь идет о катере серии "Мангуст" 150 — достаточно новейшей разработке россиян.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не просто поразили, а уничтожили! ГУР рассказали подробности ликвидации вражеского катера в Крыму

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