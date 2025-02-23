Сколько российских объектов поразили украинские удары: Сырский раскрыл детали

В этом году украинские силы беспилотных систем уже провели около 130 операций. Всего в 2024 году на территории России поражено 377 стратегических объектов.

Украинские силы уже наносят удары по объектам на территории России на расстоянии до 1700 километров.

Такие данные назвал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Военные части, арсеналы, предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, энергетические объекты, которые Россия использует в войне против нас, являются объектами наших действий", — отметил Сырский.

По его словам, за 2024 год украинские силы беспилотных систем уже провели около 130 операций. Всего в 2024 году на территории России поражено 377 стратегических объектов.

Главнокомандующий также сообщил, что украинские военные готовят новые дальнобойные средства поражения, которые помогут эффективнее уничтожать критические объекты противника.

Атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры на территории РФ повлекли за собой настоящий хаос в этой стратегической отрасли. В результате ударов в России было временно сокращено производство нефтепродуктов примерно на 10%.