Сколько российских офицеров погибли на войне против Украины, подсчитали аналитики

Реальные потери могут быть в два-три раза выше. Новых офицеров оккупантам просто негде брать.

На войне против Украины погибло как минимум 2000 российских офицеров.

Об этом сообщает OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine).

Проект ведет список потерь армии РФ среди руководящего состава по открытым данным. Подтверждение осуществляется через сообщения о похоронах, некрологах и новостных сайтах.

2 000 Russian officers killed in Ukraine as of 28 March 2023.

Based on publicly available data from Russia. Confirmations are made via funeral notices, obituaries and news sites. Names, photos and sources: https://t.co/KPk6K7C5tR

Follow @KilledInUkraine for updates. pic.twitter.com/VhROIgByNY — KIU • Russian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) March 28, 2023

Военный аналитик Кирилл Михайлов в комментарии российскому изданию "Важные истории" заявил, что реальные потери в два-три раза превышают те, которые можно подтвердить открытыми источниками.

Другой эксперт Павел Лузин отметил, что потери среди руководящего состава сложно восполнимы. Новых офицеров оккупантам просто негде брать.

"Где взять других людей на место погибшего генерала, полковника, майора, подполковника? На их места подтягивают лейтенантов и капитанов. Это дезорганизует [российску армию] в моменте", — считает Лузин.

Еще один российкий военный эксперт Юрий Федоров говорил, что на всех мобилизованных россиян может не хватить офицеров.

"Мобилизованных нужно структурировать, начиная от взвода, заканчивая дивизией, корпусом и так далее. Для этого нужен офицерский корпус, считается, что в российской армии на одного офицера должно приходиться примерно десять рядовых. Если вы призываете 300 тысяч рядовых, вы должны где-то набрать 30 тысяч офицеров разных специальностей. Такого количества офицеров в действующей российской армии нет", – заявлял он.

Напомним, что потери россиян приближаются к 172 тысячам. За прошлые сутки ликвидировано еще 570 солдат РФ.

Ранее британськая разведка сообщила, что Россия терпит большие потери в попытках окружить Авдеевку.

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