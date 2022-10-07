Сколько российских оккупантов находятся в Украине: Наев ответил

В настоящее время на территории Украины действуют около 120 батальонно-тактических групп российской оккупационной армии.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в настоящее время на территории Украины находятся около 162 тысяч оккупантов.

Об этом Наев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

"В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ общей численностью около 140 тыс. человек. На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 БТГ общей численностью около 162 тыс. человек", — рассказал он.

При этом генерал-лейтенант добавил, что Россия создает только мнимую мощь своей армии.

"В РФ более воображаемая мощность, показуха. Их командиры всегда расли по службе только благодаря лояльности к военно-политическому руководству России, к своим командирам, и по службе у них продвигались не те, кто способен, профессионально подготовлен, а хорошо говорит что-то хорошо своему начальнику, закрывает глаза на свои просчеты и преподносит как свой успех", — подчеркнул Наев.

Также он добавил, что обеспеченность российских военных боеприпасами снизилась.

"По ракетам у них есть проблема с "Искандерами" и с ракетами к системам "Точка", это факт. Также есть проблема с реактивными снарядами к системам "Смерч" и "Ураган". Они осуществляют подвоз этих реактивных снарядов, в том числе с территории республики Беларусь. То есть вооруженные силы Белоруссии отдают им эти снаряды. Что касается ствольной артиллерии, минометов, то на снарядный "голод" (армии РФ — ред.) мы не рассчитываем", — сказал Наев.

Начало войны, реакция Залужного, провал блицкрига Кремля и стратегия ВСУ – интервью с Наевым

Иранские дроны-камикадзе

Россияне начали активно применять иранские беспилотники Shahed-136, однако это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине. Такую оценку дают специалисты Института американского исследования войны (ISW).

Как рассказывал военный эксперт Олег Жданов, эти дроны способны лететь на дальность до 2 тыс. км. Поэтому они легко могут долететь даже до Киева, учитывая, что этими беспилотниками была атакована Белая Церковь, расположенная южнее столицы.

Жданов также объяснял, что россияне начали активно запускать иранские дроны по Украине из-за нехватки ракет.