Сколько российских военных есть в Беларуси и приблизились ли они к границе с Украиной: в ГПСУ ответили

На территории Беларуси находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации в ВС РФ.

Украина не фиксирует увеличение группировок российских и белорусских войск на территории РБ вблизи границ Украины. Также пока не было никаких мер в рамках объявленных совместных авиаучений России и Беларуси.

Об этом сегодня, 16 января, заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в эфире национального телемарафона.

"Мы не фиксируем увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости к нашей границе. На сегодняшний день количество войск РФ на территории РБ составляет около 11 тысяч военных", - сказал он.

Глава Госпогранслужбы отметил, что количество вражеских войск ежедневно меняется, ведь сейчас происходит ротация подразделений Вооруженных сил РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия будет выходить на территорию РФ, в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену входит 6-я мотострелковая дивизия.

Дейнеко также прокомментировал анонсированные российско-белорусские авиаобучения. Он отметил, что 15 января было перемещение с российских аэродромов Воронежа и Курска в Беларусь 8 единиц самолетов: 6 бомбардировщиков Су-34 и 2 многоцелевых истребителя Су-30 СМ.

Общее количество самолетов и вертолетов на территории Беларуси сейчас составляет около 50, они в основном сосредоточены на 2 аэродромах: Мачулищи в Минской области и Барановичи в Брестской области.

Впрочем, сегодня, 16 января, никаких мер в Беларуси зафиксировано не было.

"Мы постоянно отслеживаем всю обстановку, прежде всего связанную с увеличением авиационной компоненты. Что касается анонсированных учений на период с 16 по 31 января, то можем сказать, что сегодня никаких мер не было. Было перемещение тремя самолетами Ан, это просто самолеты обеспечения, перемещалось соответствующее имущество", — сказал глава ГПСУ Украины.

Совместные военные учения РФ и РБ

В Беларуси сегодня, 16 июня, стартовали совместные с РФ масштабные учения военной авиации. Ожидается, что они продлятся до 1 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, под видом совместного обучения враг усилил боевую авиационную группировку в Беларуси.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных учениях с Россией.

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