Сколько российских военных находятся в Беларуси на учениях: украинские пограничники назвали цифру

Ударных группировок, которые могли бы повторно вторгнуться в Украину, на территории Беларуси нет, но враг перебрасывает подготовленные подразделения из Беларуси, чтобы дальше отправить их на восток Украины. В настоящее время в Беларуси на учениях находятся около 9-10 тысяч военных РФ.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона 28 февраля.

"К сожалению, Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне, которую та развязала против нашей страны. Однако и на направлении Беларуси, и на направлении границы с Россией, где наши территории были деоккупированы, где враг был отброшен за пределы границы, к счастью, мы не фиксируем создание каких-то ударных группировок, которые были бы готовы к повторному вторжению", — подчеркнул Демченко.

Спикер отметил, что в настоящее время в Беларуси находится около 9-10 тысяч военных РФ, которые постоянно привлечены либо к подготовке, либо к совместным учениям вместе с подразделениями армии Беларуси.

В то же время, по словам спикера, на сегодняшний день фиксируется переброска уже прошедших подготовку российских подразделений на территорию России. В дальнейшем они будут направлены на восток Украины для пополнения сил армии России на тех направлениях, где ведутся полномасштабные боевые действия.

Спикер ГПСУ считает, что отсутствие ударных группировок врага в Беларуси не должно успокаивать.

"Даже, несмотря на то, что на границе с Россией и Беларусью таких нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться на территорию Украины, нельзя расслабляться. Мы понимаем коварство врага и что в любой момент он может использовать эти направления, даже не имея достаточных сил, но для создания или провокаций, или достижения каких-либо краткосрочных целей, поэтому граница с Беларусью максимально укрепляется как по линии границы, так и в пограничные для того, чтобы подразделения ГПСУ, других составляющих сил обороны имели все возможности для того, чтобы встретить врага и дать достойный отпор", — подчеркнул Демченко.

Спикер отметил, что граница с РФ также усиливается, хотя у Украины и нет возможности максимально проводить укрепления по линии границы.

"Еще с апреля, когда враг был отброшен за пределы границы, он ежедневно обстреливает как линию границы в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, так и приграничья. Только с начала этого месяца нашими пограничными нарядами было зафиксировано около 280 обстрелов пограничных этих областей", – проинформировал Демченко.

Напомним, в Беларуси вблизи границы Украины произошла высадка десанта.

Уничтожение самолета в Беларуси, атака "Шахедами", успехи украинского ПВО | Юрий Игнат

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