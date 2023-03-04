Сколько российских военных сейчас находятся на территории Беларуси: в Госпогранслужбе назвали цифру

Часть российских военных после подготовки в РБ уже начинает перемещаться на территорию России.
Число российских военных на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тысяч.
Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире объединенного телемарафона.
"Количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться на уровне 9-10 тысяч. После того, как все подразделения будут выведены на территорию России, скорее всего туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка", — сказал он.
Демченко подчеркнул, что часть российских военных после подготовки в РБ уже начинает перемещаться на территорию России.
"Это такая практика, которая была и раньше. После завершения подготовки они снова вывозятся на территорию страны-агрессора и в дальнейшем усиливают российские группировки на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", — добавил представитель ГНСУ.
Напомним, Беларусь и Россия продлили совместные учения вооруженных сил на территории РБ по меньшей мере до 13 марта.
Читайте также: