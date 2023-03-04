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Сколько российских военных сейчас находятся на территории Беларуси: в Госпогранслужбе назвали цифру

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Сколько российских военных сейчас находятся на территории Беларуси: в Госпогранслужбе назвали цифру

ФОТО: Министерство обороны Беларуси

Часть российских военных после подготовки в РБ уже начинает перемещаться на территорию России.

Число российских военных на территории Беларуси меняется, но не превышает 9-10 тысяч.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал в эфире объединенного телемарафона.

"Количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться на уровне 9-10 тысяч. После того, как все подразделения будут выведены на территорию России, скорее всего туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка", — сказал он.

Демченко подчеркнул, что часть российских военных после подготовки в РБ уже начинает перемещаться на территорию России.

"Это такая практика, которая была и раньше. После завершения подготовки они снова вывозятся на территорию страны-агрессора и в дальнейшем усиливают российские группировки на востоке нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", — добавил представитель ГНСУ.

Напомним, Беларусь и Россия продлили совместные учения вооруженных сил на территории РБ по меньшей мере до 13 марта.

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Дата публикации
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662
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