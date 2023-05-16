Сколько самолетов F-16 хочет получить Украину, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи – у Резникова ответили

Воздушным силам Украины нужно от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба от российских атак.

Об этом Politico рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Юрий Сак подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты F-16 были главной темой повестки дня на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.

По его словам, президент получил "заверения" от западных лидеров во время своего последнего европейского тура, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы боролись за танки, то сегодня все говорят об авиакоалиции – это очень обнадеживающий знак", – сказал он.

По словам советника министра обороны, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить Украине F-16, "они имеют важный голос в международной коалиции", чтобы подтолкнуть таких союзников, как США и Турцию.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16, а инфраструктура Украины готова для самолетов – в стране есть десятки военных аэродромов.

В воздушных силах также отметили, что ВСУ для эффективной борьбы необходимы именно истребители F-16, другие боевые самолеты существенно проигрывают по характеристикам современным истребителям.

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