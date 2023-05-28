Сколько самолетов F-16 нужно Украине для превосходства над РФ: ответ бригадного генерала ВСУ

Генерал объяснил, как можно не допустить российскую авиацию к границам Украины.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что Украине для превосходства над оккупантами на конкретном направлении нужно хотя бы 3-4 эскадрилья самолетов F-16 по 12-16 единиц.

Об этом он сказал в интервью проекту "Донбасс Реалии".

"Если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны", — пояснил Сергей Голубцов.

Бригадный генерал добавил, что в небе над Украиной у российской авиации нет преимущества благодаря современным радиолокационным станциям и ЗРК. Однако в России на вооружении есть авиация, способная запускать дальнобойные ракеты, чего нет в ВСУ.

"Если бы нам просто-напросто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 — у них дальность около 180 километров — мы бы просто не допустили их приближение к границам на расстояние пуска этих ракет", — сказал Голубцов.

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства от оккупантов требуется 48 самолетов F-16.

Также Сергей Голубцов рассказал, что украинские военные осознают, что после передачи Украине самолетов F-16, Россия будет наносить ракетные удары по аэродромам, а потому готовятся планы, как уберечь авиацию.

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