Сколько самолетов F-16 нужно Украине для защиты от России: в Минобороны назвали цифру

В Минобороны подчеркнули, что современные самолеты помогут освобождать Украину от оккупантов.
Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства от оккупантов требуется 48 самолетов F-16.
Об этом говорится в сообщении в соцсетях.
В Министерстве обороны Украины отметили, что нашему государству нужно 4 эскадрильи F-16, чтобы освободить территории от российских оккупантов.
"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", – сообщила прессслужба Минобороны.
Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя затягивание вопроса о передаче истребителей F-16 Украине, подчеркнул, что они были бы неэффективны для защиты неба от россиян.
Также в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может начаться уже в ближайшие недели.
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