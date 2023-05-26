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Сколько самолетов F-16 нужно Украине для защиты от России: в Минобороны назвали цифру

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2093
Время на прочтение
1 мин
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Сколько самолетов F-16 нужно Украине для защиты от России: в Минобороны назвали цифру

Украине нужно 48 самолетов F-16. / Фото: Associated Press

В Минобороны подчеркнули, что современные самолеты помогут освобождать Украину от оккупантов.

Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства от оккупантов требуется 48 самолетов F-16.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

В Министерстве обороны Украины отметили, что нашему государству нужно 4 эскадрильи F-16, чтобы освободить территории от российских оккупантов.

"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", – сообщила прессслужба Минобороны.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя затягивание вопроса о передаче истребителей F-16 Украине, подчеркнул, что они были бы неэффективны для защиты неба от россиян.

Также в Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может начаться уже в ближайшие недели.

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Дата публикации
Просмотры
2093
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