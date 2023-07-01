Сколько самолетов F-16 нужно Украине: в ВСУ объяснили заявление Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает перебросить в Украину хотя бы несколько самолетов, которые дежурят возле западных границ для защиты неба. В целом Воздушные силы нуждаются в 120 самолетах, даже 150 и более, в условиях, чтобы обеспечить охрану воздушного пространства в мирное время. Однако, в условиях войны, по состоянию на сегодняшний день, Украина нуждается в нескольких эскадрилиях.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"На сегодня достаточно нескольких эскадрилий. Главнокомандующий не озвучивает цифры, мы не можем их называть. Идут серьезные переговоры и консультации с западными партнерами. Есть потребность в определенном количестве самолетов, но с примечанием, что они должны быть современными, что они не должны уступать тактико-техническими характеристиками российской авиации, в частности для того, чтобы завоевать преимущество в воздухе.

Юрий Игнат объяснил, что в условиях войны авиация не может базироваться так, как в мирное время. Сейчас все самолеты Воздушных сил рассредоточены на десятках аэродромов.

"Враг бьет по аэродромам постоянно, но мы имеем определенные тактические приемы, которые делают невозможным их уничтожение. В таких же условиях будут проводить боевую работу и F-16 – рассредоточено по всей территории страны, оперативно реагируя на ту или иную обстановку в воздухе и перехватывая воздушные цели. И также отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, чтобы те не применяли интенсивно управляемые авиабомбы", — пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на юге и какую угрозу она представляет.

Читайте также: