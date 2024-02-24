Сколько самолетов и вертолетов потеряла авиация РФ за 2 года войны: в Воздушных силах поразили цифрой

За 2 года войны зафиксировано 730 дней воздушных атак противника.
В Воздушных силах рассказали об успехах за 2 года войны Путина в Украине. За это время проведены десятки блестящих операций по уничтожению авиации и воздушным целям врага.
Статистику привел командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:
- 1905 ракет разных типов. Среди них: 43 баллистических и 25 аэробалистических - Х-47М2 "Кинжал"
- 4844 – ударных дроны и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня.
- 340 – самолетов.
- 325 – вертолетов.
"Ежедневно говорю "СПАСИБО" подчиненным за уничтоженные цели и успешную боевую работу. Ведь за каждой этой цифрой – ЛЮДИ!. 730 дней решители в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а тем временем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия уже совершили более 18800 вылетов. Из них 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие. Пока на советской технике. Однако мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве наконец присоединились F-16!", - говорится в его сообщении.
Напомним, 23 февраля командующий Военно-воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии уникального самолета РФрадиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем.
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