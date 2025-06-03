Сколько самолетов нужно Украине для сдерживания России: ответ Воздушных сил

Истребитель F-16. / © Associated Press

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Украина нуждается около 200 современных боевых самолетов для эффективного сдерживания воздушных и наземных угроз со стороны России.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью для "Украинской правды".

По его словам, речь идет о самолетах разных типов, среди которых ключевое место занимают F-16 – многоцелевые истребители, способные поражать воздушные, наземные и морские цели.

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"F-16 – это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям", – пояснил Игнат.

Он отметил, что для выполнения полного спектра задач авиации — от перехвата до поддержки наземных войск — Украина нуждается в парке, по меньшей мере, из 200 таких машин. Это позволит обеспечить эффективную оборону воздушного пространства и отвечать угрозам по всем направлениям.

Ранее генерал Бундесвера заявил, что современные истребители F-16 появились в Украине слишком поздно. Тогда война перешла в фазу активного использования беспилотников.