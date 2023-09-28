Сколько самолетов потеряла РФ с начала полномасштабной войны: британская разведка поразила цифрой

Россия нуждается в дополнительном обслуживании самолетов, которое осложняется дефицитом запасных частей и международными санкциями.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в боях около 90 самолетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.

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"У всех самолетов есть прогнозируемый срок службы в часах полета. Вполне вероятно, что благодаря такому дополнительному использованию в военное время Россия сокращает срок службы многих своих самолетов гораздо быстрее, чем планировалось ВКС (Военно-космическими силами — ред.), — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, Россия нуждается в дополнительном обслуживании самолетов, которое осложняется дефицитом запасных частей из-за растущего спроса и международными санкциями. Но, несмотря на это, ВКС сохраняет возможность увеличивать количество вылетов над оккупированной Украиной.

"Однако, поскольку война длится гораздо дольше, чем первоначально планировало Министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит жизнеспособность долгосрочной тактической авиации ВКС", – считает разведка Британии.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, потери российской армии по состоянию на 28 сентября 2023 года составляют около 277 320 человек.

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