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Сколько самолетов уже потеряла РФ в войне - новая оценка британской разведки
Минобороны Британии сообщило о потерях авиации РФ: более 135 самолетов уничтожены, включая более 30 Су-34.
В результате войны в Украине Россия уже потеряла по меньшей мере 135 военных самолетов, в том числе более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34 FULLBACK.
Об этом сообщили в Министерствах обороны Великобритании.
Согласно обновлению британской разведки за 1 июля, очередные потери российская авиация понесла во время атаки украинских беспилотников 27 июня. Целями удара стал аэродром Мариновка в Волгоградской области. Согласно оценкам, там почти наверняка были уничтожены два Су-34, еще два самолета получили повреждения или потери — информация уточняется.
Мариновка расположена на расстоянии примерно 270 км от украинской границы и в 440 км от линии фронта. Этот аэродром Россия использует как резервную площадку для базирования самолетов, которые перемещают из-под угрозы обстрелов баз — например, из Морозовска после удара дронов в августе 2024 года. Однако, несмотря на рассредоточение, российская авиация остается уязвимой к атакам.
Также в течение того же уик-энда украинские силы нанесли удары дронами по вертолетной инфраструктуре на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму, а также уничтожили склад боеприпасов в Брянской области России.
По данным Британии, Су-34 FULLBACK активно используются Россией для ежедневных боевых вылетов и ударов планерными бомбами по украинским позициям на передовой.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области РФ потерпел крушение очередной истребитель Су-27.