Сколько самолетов уже потеряла РФ в войне - новая оценка британской разведки

Самолеты РФ. / © Associated Press

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В результате войны в Украине Россия уже потеряла по меньшей мере 135 военных самолетов, в том числе более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34 FULLBACK.

Об этом сообщили в Министерствах обороны Великобритании.

Согласно обновлению британской разведки за 1 июля, очередные потери российская авиация понесла во время атаки украинских беспилотников 27 июня. Целями удара стал аэродром Мариновка в Волгоградской области. Согласно оценкам, там почти наверняка были уничтожены два Су-34, еще два самолета получили повреждения или потери — информация уточняется.

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Мариновка расположена на расстоянии примерно 270 км от украинской границы и в 440 км от линии фронта. Этот аэродром Россия использует как резервную площадку для базирования самолетов, которые перемещают из-под угрозы обстрелов баз — например, из Морозовска после удара дронов в августе 2024 года. Однако, несмотря на рассредоточение, российская авиация остается уязвимой к атакам.

Также в течение того же уик-энда украинские силы нанесли удары дронами по вертолетной инфраструктуре на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму, а также уничтожили склад боеприпасов в Брянской области России.

По данным Британии, Су-34 FULLBACK активно используются Россией для ежедневных боевых вылетов и ударов планерными бомбами по украинским позициям на передовой.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области РФ потерпел крушение очередной истребитель Су-27.

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