Сколько сел Харьковщины под оккупацией и куда продвинулись ВСУ — Синегубов раскрыл подробности

Количество населенных пунктов Харьковщины, которые находятся под оккупацией россиян, не изменилось — 1,8 % территории, то есть 29 населенных пунктов. Однако наши защитники стоят в обороне и наносят максимальное поражение врагу, не давая ему продвигаться в глубь территории Харьковской области.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

“У нас увеличилась так называемая серая зона, где ведутся активные боевые действия, потому что враг продолжает наступательные штурмовые действия по Купянскому и Лиманскому направлениям. Здесь у него масштабная попытка отразить утраченные им осенью прошлого года позиции. Однако враг несет потери среди живой силы, техники, вооружения и т.д., а наши воины стоят на своих позициях”, – отметил начальник ОВА.

Он прокомментировал продвижение Вооруженных сил Украины в Харьковской области: “Наши воины стоят здесь в обороне и наносят максимальное поражение врагу, не давая ему продвигаться вглубь территории Харьковской области. Это сейчас для нас основная задача».

Понятно, что это война и при случае наши воины будут отстаивать свои позиции или отражать, чтобы действительно освободить полностью территорию Харьковщины. Однако это должен быть большой военный замысел”, — резюмировал Олег Синегубов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как кафиры мстят Харьковщине за неудачи на фронте | Олег Синегубов

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе ВСУ 3 августа сообщили, что российские войска контратаковали ВСУ на юге, чтобы вернуть ранее утраченное положение. Впрочем, оккупанты успеха не имели. Украинские войска отразили эти атаки РФ.

Также 2 августа украинский Генштаб сообщил, что ВСУ выбили кафиров с позиций возле Авдеевки Донецкой области. Кроме того, они продолжают наступательные действия к югу от Бахмута, а также по Мелитопольскому и Бердянском направлениям.

Тем временем разведка Британии назвала фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ. Специалисты считают, что выросший на полях на юге страны подлесок может быть одним из факторов, замедляющих развитие боевых действий на этом участке фронта.

В свою очередь, в Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ. В американском Минобороны считают, что он будет тяжелым и продолжительным. В то же время США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

Читайте также: