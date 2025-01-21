Сколько северных корейцев уже погибло в Курской области: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил количество погибших военных из КНДР, воевавших в Курской области на стороне России. По его информации, четыре тысячи северных корейцев там уже погибли.

Об этом говорилось в Давосе во время выступления Зеленского на экономическом форуме 2025 21 января.

Глава государства высказался о стратегии президента РФ Владимира Путина по поводу втягивания еще одной страны в войну против Украины.

"Мы до сих пор находимся в Курском регионе. Наши военные там. Сил РФ не хватило нас вытеснить. Сегодня там более 60 тыс. российских военных. Именно на этом направлении. Кроме этого было 12 тыс. северных корейцев, четыре тысячи из которых погибли. Это была стратегия Путина вовлечь еще одну страну", — сказал Зеленский.

Напомним, пленный солдат из КНДР хотел покончить с собой. Он с разгона ударился головой о столб. Солдаты из Северной Кореи, по словам полесских десантников, тренированы, спортивны и выносливы.

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