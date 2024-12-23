Сколько северокорейских военных убито и ранено на Курщине: Зеленский шокировал цифрой

Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для армии РФ от Северной Кореи — и будут ощутимые ответы на это со стороны Украины, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На заседании делал доклад главком Александр Сырский о ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. По его данным, есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи — и будут ощутимые ответы на это со стороны Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек", — отметил он.

Также читайте Россияне продвигаются дальше в Курской области: отчет ISW

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", – резюмировал президент.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области, однако затруднился назвать точные даты возвращения территорий региона.