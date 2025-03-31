Сколько "Шахедов" РФ будет запускать в сутки уже летом: авиаэксперт дал прогноз по атакам по Украине

РФ сможет запускать до 500 Шахедов / © ТСН.ua

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РФ сможет запускать до 500 " Шахедов " за один раз уже в конце 2025 года.

Об этом авиаэксперт Богдан Долинце сказал в эфире Вечер.LIVE.

Он отметил, что точные объемы пусков зависят от нескольких факторов:

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объема производства,

количеству экипажей.

пусковых установок

По словам эксперта, по меньшей мере три производственных линии уже действуют, а также появляются альтернативные площадки, которые помогут врагу нарастить темпы до конца года.

«С учетом увеличения способностей следует ожидать уже до конца этого года, что максимальный пуск может достичь действительно больших объемов. И в случае если все замыслы врага будут реализованы, то объем может составить до 500 единиц за один пуск», — сказал авиаэксперт.

Ранее говорилось, что увеличение количества антенн позволяет повысить живучесть вражеских дронов и вероятность того, что они успешно достанутся своей цели.

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