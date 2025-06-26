Сколько "Шахедов" РФ производит ежесуточно: эксперт озвучил неутешительные цифры

"Шахед"

РФ сейчас производит 90 БпЛА типа «Шахед» в сутки. И они будут увеличивать производство — более 100 и более.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил Олег Катков, главный редактор Defense Express.

По словам эксперта, для производства этих «Шахедов» не нужен супер квалифицированный труд. Речь идет о создании простых цехов, на которых просто человеческий труд. Производство из готовых комплектующих, массово закупаемых в Китае. До сих пор есть поставки из Ирана.

«Фактически — это конвейерный сборник уже на двух предприятиях (Алабуга и Ижевск)», — отмечает Катков.

Он добавляет, что россияне собирают условную сотню дронов ежесуточно, но только несколько ракет.

Напомним, ночью против 26 июня российские военные атаковали Украину 41 ударным БпЛА Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 24 дрона. Основным направлением русского удара стали прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Зафиксировано попадание БПЛА в семи локациях.

«По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. Восемь — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локационно потеряны», — говорится в сообщении ПС ВСУ.

Отмечается, что этой ночью оккупанты атаковали беспилотниками по направлениям Брянска, Курска, Приморско-Ахтарского, а также Гвардейского во временно оккупированном Крыму.