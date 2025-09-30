Сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с 2022 года: шокирующая цифра

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

Служба безопасности Украины (СБУ) установила ужасающие масштабы использования Россией дронов-камикадзе типа Shahed для ударов по Украине. С февраля 2022 года по август 2025 года СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Об этом сообщили «Следствия.Инфо».

В результате этих массированных атак: погибли 253 человека. Ранены получили 1524 человека. В целом, по фактам атак дронов на гражданскую инфраструктуру уже зарегистрировано более 1,6 тысяч уголовных производств.

Россия создает новые подразделения для атак

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов отметил, что ранее в российской военной доктрине не было такого вида оружия, как БпЛА, и не было четкой структуры ответственных за эти поражения.

Однако ситуация меняется:

«Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас — Силы беспилотных систем… Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражение… Мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это вопрос времени к реальной ответственности», — заявил Белоусов.

Украинские правоохранители активно работают с разведками, чтобы собрать все необходимые данные для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в приграничной Семеновке Черниговской области российские кафиры повредили все административные здания и разрушили полностью около 30% всех домов.

Осенью Украина вступает в новый этап противостояния с Россией, ставящий под угрозу критическую инфраструктуру и положение дел на фронте. Эксперты предупреждают, что Россия, несмотря на значительные потери, готовит новое наступление и применяет свою «традиционную тактику» массированных воздушных ударов.

Соединенные Штаты Америки рассматривают передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на дистанции до 2500 км. Под возможным ударом в случае передачи оказывается вся европейская часть РФ — от Санкт-Петербурга до Урала.