Сколько "Шахедов" Россия выпустила по Украине: Зеленский шокировал цифрами

За три года полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине десятки тысяч боевых дронов

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО . Однако перед началом саммита украинский лидер обратился в Сенат и Палату представителей парламента Нидерландов. В своем выступлении он раскрыл шокирующую статистику использования Россией «Шахедов» и отметил важность международной поддержки.

Видео выступления опубликовал офис Президента Украины.

Ужасная статистика ударов «Шахедами»

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине колоссальное количество ударных дронов – 28 743 «Шахеды» . Только в июне этого года, за неполный месяц, их количество достигло 2 736 , то есть почти 10%. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о масштабе и интенсивности воздушных атак врага, постоянно терроризирующего украинские города и села.

Реклама

Роль Ирана и международной солидарности

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Россия никогда не смогла бы осуществить такое количество атак БпЛА без поддержки иранского режима, поставляющего эти дроны агрессору.

"Россия никогда не могла бы это сделать без своих связей с иранским режимом", - заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что и Украина не смогла бы успешно сбивать эти дроны без солидарности и поддержки партнеров, предоставляющих систему противовоздушной обороны.

«И мы в Украине никогда бы не сбивали эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя», – отметил Зеленский.

Реклама

Воздушная угроза и противодействие

Масштабное использование «Шахедов» создает постоянную угрозу для мирного населения и инфраструктуры Украины. Избиение такого количества дронов является результатом слаженной работы украинских военных и эффективности западных систем ПВО.

Напомним, недавно стало известно о новой тактике дроновых атак врага .