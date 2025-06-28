Сколько "Шахедов" сможет одновременно запускать РФ: эксперт поразил цифрой

Беспилотник. / © Associated Press

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Потенциально русские военные могут запускать до 1000 беспилотников Украины за одну ночь. Агрессорка Россия наращивает производство ударных БПЛА.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "КИЕВ24".

По его словам, уже в июне Россия выйдет на объемы до 6000 единиц беспилотников разных типов, применяемых для ударов по Украине.

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"Сегодня с применением 300-400 беспилотников уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - подчеркнул Долинце.

Эксперт объясняет, что сложностью для россиян является производство самих "Шахедов", а боевых частей к ним.

По некоторым оценкам, сейчас РФ имеет на складах до 6000 таких беспилотников. Параллельно агрессорка развивает производство других типов дронов. В частности, оптоволоконные.

Напомним, в ISW отметили, что РФ модернизировала "Шахед". Российские военные установили тепловизионные камеры на некоторые беспилотники, чтобы улучшить точность их ударов. Так ведь они будут лучше работать ночью и в условиях низкой видимости.

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Кроме того, российские военные приступили к использованию усовершенствованной версии иранских беспилотников. Теперь такие дроны оснащены камерами, модулями радиоуправления и элементами искусственного интеллекта.

Дата публикации 07:10, 25.06.25 Количество просмотров 75 Выжить возможно! Что делать, если оказались под завалами?