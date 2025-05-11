Сколько штурмовых действий провела армия РФ во время так называемого "перемирия": данные DeepState

Перемирие Путина / © ТСН.ua

Реклама

Одностороннее перемирие , объявленное Россией, не произошло. На это указывают данные штурмовых действий противника за период так называемого "перемирия" с 8 по 10 мая.

Об этом пишет DeepState.

Что происходило на фронте

По данным осинтеров, армия РФ провела 193 (8 мая), 196 (9 мая) и 161 (10 мая) штурмовое действие.

Реклама

"Несмотря на это, американские партнеры продолжают верить в слова и действия россиян, что свидетельствует о проблемах как с разведкой, так и с адекватностью восприятия реалий крупнейшей со времен ДСВ войны в Европе", - говорится в сообщении.

Добавляется, что почти на всех участках прекращения огня не было. Были единичные случаи, и все.

"Поэтому слова Путина не стоят даже туалетной бумаги", - констатировали в DeepState.

Ранее в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о том, что им был отдан приказ открывать огонь только в ответ, и все действуют согласно оперативной информации.

Реклама