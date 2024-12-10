Сколько систем Patriot нужно Украине, чтобы сделать войну для Путина бессодержательной: Зеленский назвал цифру

Президент Украины отметил, что только системы ПВО сейчас способны обеспечить безопасность мирным украинцам.

Украине нужно 10-12 дополнительных систем Patriot. Они обеспечат стране жизнь и сделают войну Путину бессодержательной.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Президент отметил, что только системы ПВО сейчас способны обеспечить безопасность мирным украинцам. Именно об этом Владимир Зеленский беседовал с президентом США Байденом, а также обговаривал с генсеком НАТО Марком Рютте и польским премьером Дональдом Туском.

"Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества у них нет. Никакие УАБы, ракеты любые баллистические и тому подобное не смогут попадать в гражданскую инфраструктуру Украины, наши энергетику, больницы, школы и университеты. Одна система стоит 1,5 млрд – возьмите, пожалуйста, из российских активов – 30 млрд это будет стоить. Но полностью закроет все наше небо", – заявил Зеленский.

Ранее военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что Украине необходимо у каждой атомной станции поставить Patriot, чтобы обезопасить объекты от ударов баллистическими ракетами "Кинжал".

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