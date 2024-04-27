Сколько систем Patriot нужно Украине для защиты: Зеленский назвал цифру (видео)

Украина прошла 27 апреля еще один массированный ракетный удар – 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень – это энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Украине нужно не менее семи систем Patriot

"Часть ракет сегодня удалось сбить, и я благодарен каждому нашему воину, который был действительно точным и вовремя реагировал. Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы больше усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", – отметил он.

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Президент поблагодарит всех партнеров, которые уже помогли нам с ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже имеются на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, – чтобы все это сработало как можно быстрее.

"Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров", – сказал он.

Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке, отметил Зеленский. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – нужно дать необходимый сигнал решимости, считает он.

Ограничение российских схем обхода санкций

"Также я хочу поблагодарить сейчас все страны и лидеров, реально работающих над тем, чтобы ограничить российские схемы обхода санкций. Спасибо всем политикам и общественным деятелям, журналистам, которые информируют о том, как Россия завозит комплектующие для ракет и другого оружия – в нарушение санкций мира. Каждый материал в средствах массовой информации о схемах обхода санкций, каждый публичный призыв к усилению санкций, вся политическая работа ради этого, которая приводит к результатам, ограничивает не только путинский террор, но и террор в целом. И в этом есть глобальный смысл нашего взаимодействия – всех партнеров", – сказал глава государства.

Восстановление генерации

Президент отметил, что сейчас во многих наших областях – Львовщина, Франковщина, Харьков и область, Днепровщина – в некоторых наших регионах работают энергетики, ремонтные бригады. Все необходимые службы задействованы, чтобы восстановить генерацию и распределение, которые разрушили российские удары. Максимум возможного обязательно будет сделан. Он поблагодарил всех, кто работает сейчас, работал весь день.

"Очень важно, чтобы такие удары, как сегодня, не превращались в рутину для мира. Я благодарен всем лидерам, которые реагируют, которые осуждают российский террор, которые контактируют с партнерами, имеющими у себя и ПВО, которое могло бы работать в Украине, и соответствующие ракеты. Чтобы террористы проиграли, солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, равно как и люди, ликвидирующие последствия ударов, и как наши воины, которые каждый день и каждую ночь делают все, чтобы теми силами, которые есть в Украине, сделать как можно больше для Украины", – подчеркнул он.

Пакет поддержки от Австралии

Отдельно президент поблагодарил Австралию за объявлен новый пакет поддержки для нашего государства и людей. Именно военная поддержка – то, что усилит ПВО, плюс дроны, военное оборудование. Зеленский отметил, что сегодня состоялись переговоры премьер-министра Украины и замглавы правительства Австралии, министра обороны. "Переговоры состоялись здесь, в нашем государстве. Ожидаю отчет премьер-министра Украины", – добавил он.

"Каждый день должен придавать сил нашему государству..."

Владимир Зеленский рассказал, что готовится сейчас и к новой коммуникации с другими нашими партнерами: и завтрашний день, и новая неделя будут активны.

"Каждый день должен придавать сил нашему государству. Каждый день должны укреплять те или иные украинские позиции. Нам нужно, чтобы в Москве убедились, что война им ничего не даст. И только силой мы можем этого добиться. Все украинцы. Все партнеры. И одинаково решительно", – резюмировал президент.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойда Остина рассказал, какое оружие получат ВСУ.

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