Сколько смогут продержаться оккупанты на правом берегу Днепра: военный эксперт объяснил

Есть три моста, которыми россияне из Крыма доставляли подкрепления и запасы к той группировке, которая находится в Херсонской области — Антоновский мост, мост в Новой Каховке через дамбу Каховской ГЭС, а также мост в Дарьевке через Ингулец. Все они сейчас обстреливаются ВСУ, чтобы перерезать линии снабжения россиян и уничтожить склады на территории правого берега. Поэтому находящиеся на правом берегу Днепра российские войска уже фактически отрезаны от поставок через мосты.

Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, рассказал, как быстро ВСУ смогут выбить россиян на юге.

"Не вижу варианта, как усилить группировку с моря, форсируя через Днепр, а мосты через Днепр перебиты. В этом контексте я хочу напомнить о двух операциях, которые успешно уже были проведены ВСУ. Первая – это на Киевщине в марте. А вторая — на острове Змеиный. Благодаря артиллерийским ударам, перебиванию цепей снабжения. И здесь вырисовывается третий такой эпизод. Я вижу, что на правом берегу Днепра российская группировка осталась без подкрепления. Оккупанты практически не смогут держать там свои позиции", — сказал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

Читайте также: