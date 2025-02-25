Сколько сможет продержаться Украина без оружия от США: оценка от Кулебы

Издание отмечает, что есть основания волноваться о намерениях США.

Если США прекратят поставлять вооружение Украине, то она через шесть месяцев станет ощущать нехватку оружия на линии фронта.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Politico.

В статье говорится, что как президент Украины Владимир Зеленский, так и военные аналитики считают, что хотя потеря поддержки США станет серьезным ударом и повлияет на поставку ключевого вооружения, Киев при поддержке своих европейских союзников сможет продолжать борьбу еще много месяцев.

Правительства стран-партнеров спешно демонстрируют дипломатическую и военную поддержку Украины. Так, 24 февраля в Киеве находились более десятка мировых лидеров, а многие другие присоединились к ним виртуально. В то же время Евросоюз работает над пакетом военной помощи стоимостью не менее 20 млрд евро.

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"Самый мощный рычаг влияния, который Трамп имеет на Украину, — это угрожать непоставками оружия. На мой взгляд, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта", — сказал Кулеба.

Издание отмечает, что есть основания волноваться о намерениях США.

В статье указано, что без сомнения, американская помощь крайне важна. Когда Конгресс больше года назад отказался одобрить дополнительную помощь Киеву, украинская армия столкнулась с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, что позволило России воспользоваться преимуществом на фронте.

Напомним, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, в случае отсутствия помощи от США Украина способна держать оборону до конца 2025 года.