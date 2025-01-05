Сколько солдат КНДР убиты и ранены в боях против Украины: Зеленский назвал цифру

Кроме того, президент сравнил, что в то время, когда ЕС дал Украине миллион снарядов, Северная Корея дала Путину 3,7 млн снарядов.

Из 12 тысяч северокорейских военных, которые отправили в РФ воевать против Украины, уже убиты или ранены 3800 военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, опубликованному youtube-каналом Офиса президента.

"Посмотрите на этот пример. Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне – ред.). На сегодня 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500 тысяч. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", – сказал он.

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В то же время Зеленский считает, что Европа не сможет собрать армию, которая будет насчитывать два или три миллиона человек.

"Нет такой цели всех собрать – мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лицо, раненым или убитым. Чтобы они были неузнаваемы. Есть доказательства – фото и видео", – утверждает Зеленский.

Он сравнил, что в то время когда ЕС дал Украине миллион снарядов, Северная Корея дала Путину 3,7 млн снарядов.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, чтобы не допустить повторную агрессию Путина.

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