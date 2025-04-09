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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько солдат нужно Украине ежемесячно – ответ Сырского

Российская армия ежемесячно растет на 8-9 тысяч военнослужащих за счет контрактников.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно отвечает нынешним потребностям украинской армии и должна быть сохранена.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью LB.ua.

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться", - подчеркнул Сырский.

По его словам, российская армия ежемесячно растет на 8-9 тысяч военнослужащих за счет контрактников. В некоторых регионах РФ цена контракта составляет 40 тысяч долларов — деньги остаются одним из главных стимулов для набора.

В то же время Сырский отметил, что один из вызовов для мобилизации — нехватка обновленных данных. "Около шести миллионов мужчин не обновили свои данные в ТЦК. Соответственно, они избегают мобилизации", – констатировал он.

По его мнению, решением проблемы может стать цифровизация системы:

"Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся".

Напомним, что украинские Территориальные центры комплектования начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства , а также – за нарушение правил военного учета.

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