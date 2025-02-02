Сколько солдат РФ теряет для захвата одного квадратного километра Украины – военный ответил

Потери россиян в Украине составляют 140-150 человек на один захваченный квадратный километр территории.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал в комментарии "Украинскому радио".

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, именно из-за такого количества потерь РФ улеглось и наступление его армии. Несмотря на то, что они захватывают сравнительно меньше, они теряют больше. За тактические успехи стратегические издержки.

"Кроме этого они занимали территорию, где до недавнего времени были линии фронта и которая сейчас уже сильно разрушена. То есть, они разрушают территорию и постепенно заходят", — посетил он.

Эта тактика работала особенно до момента, когда у россиян был безлимит снарядов и КАБ и они тянули авиацию и могли привлекать пехоту в безлимитном количестве.

"Мы сумели извести российские арсеналы, заводы, работающие на военно-промышленный комплекс. Как следствие – это уменьшило количество боекомплекта и увеличило для них плечо логистики. Все это влияет на продвижение противника", – сказал Иван Тимочко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сказал, что россияне хотят захватить несколько городов в ближайшее время. Жданов назвал населенные пункты положили глаз на три направления Донецкой области. В то же время сделал громкое заявление и о проблемах с мобилизацией в Украине.

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