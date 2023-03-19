Сколько солдат Россия может мобилизовать за два-три месяца – Свитан озвучил цифру

За два-три месяца в России могут мобилизовать около 150–200 тысяч солдат.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что показатели мобилизационной системы зависят от того, сколько ресурсов в системе для подготовки личного состава хотя бы до базового уровня.

"Нужно проводить три-четыре месяца подготовки. Оптимальный вариант – до полугода. И обеспечивать вооружением, то есть обмундированием и вооружением. Вот тут уж проблемы у россиян. Сколько они раздадут повесток, сколько ни соберут россиян – готовить они могут где-то в среднем приблизительно 150-200 тыс. человек за два-три месяца. Это готовить, обмундировать, доводить боевое согласование до уровня хотя бы роты. Пусть не батальона, хотя могут и до батальона, но хотя бы роты", — пояснил он.

По данным Свитана, у россиян вдоль всей линии украинского фронта – рядом, на российской или временно оккупированной территории Украины, "от Керчи до Валуйков" – накоплено примерно 400 тыс. человек.

"Плюс-минус 5%. Но почти 400 тыс. человек. Эти (подразделения – ред.) уже более или менее укомплектованы и готовы к выполнению либо наступательных в нескольких точках, либо оборонительных на всей глубине фронта задач", – считает эксперт.

Свитан также добавил, что еще около 100 тыс. мобилизованных россиян из-за нехватки вооружения "болтаются" по полигонам России и Беларуси.

"Белорусы еще как-то последнее с себя снимают. Там батька (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко) уже без трусов остался: усы и батька. Все отдал россиянам: родным, любимым. Все отжал и все отдал. Вот они еще как-то там доукомплектовываются – и идут: через Валуйки, кстати, эти самые – и идут на луганское направление", – рассказал он.

Напомним, в одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.

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