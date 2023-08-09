Сколько современных истребителей нужно Украине: эксперт озвучил преимущество россиян в воздухе

Российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч разных боевых самолетов.

Чтобы достичь паритета или получить преимущество в боевых действиях в воздух, украинской армии недостаточно десятка современных истребителей.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, у врага на данный момент есть более 2000 различных самолетов – штурмовых, бомбардировщиков, не считая стратегических.

“Для того чтобы нам иметь паритет, а лучшее преимущество в воздухе – 7-10 самолетов ничего не решат. Нам нужно минимум несколько сотен... Думаю, 300-400, до 500 самолетов нам нужно”, — рассуждает эксперт.

Также читайте Почему ВСУ не сбивают российские самолеты: в Воздушных силах дали ответ

При этом он отметил, что у западных партнеров Украины есть возможность обеспечить ВСУ необходимым количеством современных истребителей.

“В боевых подразделениях [союзников] более 3000 самолетов. То есть если мы получим у этих стран наших партнеров хотя бы 10 процентов этих самолетов, именно F-16, то этих 300 самолетов нам бы хватило", — уверен Алексей Гетьман.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украинские пилоты уже обучены! В РФ готовятся к мятежу! Что с Пригожиным? | Алексей Гетьман"

Напомним, в Украине более десяти аэродромов, которые могут принимать самолеты F-16.

Читайте также: