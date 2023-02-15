Сколько современных танков потеряла Россия в войне против Украины: подсчеты аналитиков IISS

Россия потеряла в войне против Украины около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М и истощила запасы крылатых ракет.

Об этом сообщили аналитики Международного института стратегических исследований (IISS).

В публикации говорится о значительных потерях, понесенных российскими танковым и артиллерийским флотом. Так, потеряно около 50% довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Также читайте Оборонная промышленность России ослабляется и не отвечает потребностям войны – британская разведка

Кроме того, изменился состав российских запасов. Поскольку в боях против Украины были уничтожены современные машины, Россия пытается поддерживать свой парк, выводя из складов старые.

Аналитики также обратили внимание на истощение запасов ракет у страны-агрессора.

"Россия не смогла получить преимущество в воздухе над Украиной и полагалась в основном на атаки с применением своих ударных крылатых ракет наземного базирования, истощая свои запасы. Как следствие, Москва обратилась к импорту иранских боеприпасов прямого удара. В свою очередь, это способствует более тесному оборонно-промышленного сотрудничеству между Москвой и Тегераном", – говорится в сообщении института.

Напомним, ранее и в Пентагоне оценивали, что Россия потеряла уже около половины своих танков, которые были у нее в начале вторжения в Украину.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на 15 февраля, российские войска потеряли в войне против Украины 3290 своих танков. Так, четыре из них были потеряны только за предыдущие сутки.

По словам военного эксперта Петра Черныка, в начале войны российский танковый штатный потенциал составлял около 3400 машин, то есть потери этой техники врага доходят до 100%. Эксперт заверил, что у РФ нет чего-то качественного, чтобы заменить утраченные танки, и не будет.

Потери врага на 15 февраля: задвухсотили почти 700 солдат РФ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.