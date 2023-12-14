Сколько средств осталось у США на помощь Украине: в Белом доме сделали громкое заявление

Речь идет о бюджете на пополнение запасов.
Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в настоящее время в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.
Об этом пресс-секретарьсообщила во время брифинга.
По ее словам, речь идет о бюджете на пополнение запасов, посредством которого Министерство обороны покупает новое оружие и оборудование у американских производителей для замены оборудования, которое США посылают Украине.
Она также сообщила, что Америка использовала уже 96% средств на пополнение запасов Пентагона, а остальные 4% Минобороны готовится использовать в этом месяце.
Читайте ведущие новости дня:
- Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: сколько воздушных целей сбило ПВО
- За сутки более тысячи российских захватчиков стали "двухсотыми" — Генштаб
- РФ ударила дронами по Одессе и области: есть пострадавшие, повреждена припортовая инфраструктура
Как только у нас закончатся эти средства, мы не сможем пополнять собственные запасы и заменить то, что мы присылаем в Украину. Вот что поставлено на карту”, — заявила пресс-секретарь.
Она объяснила, что это одна из причин приезда президента Украины Владимира Зеленского и его встреч в Конгрессе.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.
Читайте также:
- Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине: у Байдена отреагировали
- Сенат США принял рекордный законопроект об оборонной политике на $886 млрд: следующее голосование в Палате представителей
- "Мы делаем то, чего вы не видите в СМИ": в Белом доме продолжают призывать Конгресс проголосовать в поддержку Украины