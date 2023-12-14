Сколько средств осталось у США на помощь Украине: в Белом доме сделали громкое заявление

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в настоящее время в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

Об этом пресс-секретарьсообщила во время брифинга.

По ее словам, речь идет о бюджете на пополнение запасов, посредством которого Министерство обороны покупает новое оружие и оборудование у американских производителей для замены оборудования, которое США посылают Украине.

Она также сообщила, что Америка использовала уже 96% средств на пополнение запасов Пентагона, а остальные 4% Минобороны готовится использовать в этом месяце.

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Как только у нас закончатся эти средства, мы не сможем пополнять собственные запасы и заменить то, что мы присылаем в Украину. Вот что поставлено на карту”, — заявила пресс-секретарь.

Она объяснила, что это одна из причин приезда президента Украины Владимира Зеленского и его встреч в Конгрессе.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.

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