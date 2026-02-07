Сколько Starlink имеет РФ и что будет дальше: эксперт объяснил цель удара

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Силы обороны Украины начали эффективное противодействие использованию российскими оккупантами терминалов Starlink. Борьба с враждебной спутниковой связью происходит в два этапа, существенно ограничивающих возможности агрессора как в воздухе, так и на земле.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Первый этап противодействия направлен на нейтрализацию вражеских беспилотников, использующих Starlink для управления и передачи данных. Введены технические ограничения, которые делают использование терминалов на скоростных целях невозможным.

Реклама

«Первая мера — это сделать так, чтобы Старлинк не работал на скорости более 75-90 км/ч. А это делает ограниченным использование этих Старлинков на дронах», — объяснил эксперт.

По словам Поповича, такое ограничение имеет критические последствия для российской аэроразведки и ударных БПЛА. Низкая скорость делает дроны лёгкой добычей для украинских защитников неба.

Противовоздушная оборона сможет лучше реагировать на цели и эффективнее их сбивать, что сводит к минимуму смысл использования дорогостоящего оборудования на бортах беспилотников.

«Белые списки» и конец контрабанды

Вторым не менее важным шагом стало введение так называемых «белых списков» терминалов на территории Украины. Это значит, что будут работать только те устройства, официально зарегистрированные украинскими военными.

Реклама

Этот шаг бьет по отлаженным схемам поставки оборудования в российскую армию. По данным эксперта, РФ контрабандным путем завезла более 50 тысяч терминалов через третьи страны, преимущественно из Средней Азии, маскируя их под туристическое снаряжение или автозапчасти.

«Они осознали преимущества системы. И постепенно эта система стала одной из основных в использовании россиянами», — отметил обозреватель.

Чем обернется для врага потеря «глаз»

Блокировка Starlink лишает окупантов критически важных преимуществ в современной войне. Попович перечислил ключевые потери для армии РФ:

Невозможность следить за перемещением своих групп в реальном времени.

Остановка онлайн-трансляций с поля боя для корректировки огня.

Потеря защищенного канала связи, устойчивого к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Хотя у врага остаются альтернативные средства коммуникации, эксперт подчеркивает, что равноценной замены технологии Илона Маска на сегодняшний день не существует. Следовательно, управление российскими подразделениями существенно усложнится.

Реклама

Напомним, Министерство обороны Украины упростило процедуру верификации терминалов спутниковой связи Starlink для военнослужащих. Теперь каждый пользователь с доступом к системе ситуационной осведомленности DELTA может самостоятельно внести данные о терминале без обращения к начальнику связи или уполномоченному лицу подразделения, что позволяет значительно ускорить наполнение базы легальных устройств.

В то же время, для гражданских граждан и бизнеса порядок верификации остается без изменений: для авторизации терминала необходимо лично обратиться в ЦНАП с паспортом и налоговым номером. Процедура безвозмездна, но предполагает физическое наличие оборудования. После внесения данных в реестр пользователи получают подтверждение, что гарантирует стабильный доступ в Интернет без ограничений скорости и локации.